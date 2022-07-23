نيمار وصلاحياته الجديدة مع بداية الموسم الجديد

2022/07/23 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

يستعد البرايلي نيمار دي سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للموسم الجديد بطموحات كبيرة مع الفريق، وكذلك منتخب البرازيل.

وذكرت شبكة “ UOL Esporte“ البرازيلية أن نيمار متحمس جداً للموسم المقبل مع بي إس جي، كما يحلم بالفوز بكأس العالم مع منتخب البرازيل.

أضافت أيضا أن النجم البرازيلي يتحدث كثيرا مع مدربه الجديد كريستوف جالتيه، في أمور عدّة منها خطة الفريق، ومهامه تكتيكيا وكذلك أدواره القيادية.

أشارت إلى أن نيمار يشعر أن التواصل مع جالتيه أفضل كثيرا من مدربه السابق، ماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته قبل أسابيع قليلة بعد موسم ونصف مع الفريق الباريسي.

وختمت الشبكة البرازيلية تقريرها بأن نيمار سيكون له صلاحيات جديدة في أرض الملعب مع بداية الموسم الجديد.

وثار جدل حول النجم البرازيلي بشأن مستقبله، حيث تكهنت تقارير صحفية بعرضه للبيع، بينما أكد كريستوف جالتيه تمسكه الشديد باستمرار النجم البرازيلي.

وينتهي عقد نيمار مع النادي الباريسي في صيف 2025 مع بند يمدد التعاقد تلقائيا موسمين إضافيين إلى 2027.

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