الجمعيات الفلاحية تفقد شرعيتها وتواجه الإحالة الى الإدعاء العام بسبب الانتخابات

2022/07/23 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الزراعي تحسين الموسوي، اليوم السبت، رفع دعوى قضائية لإحالة الفلاحية الى الإدعاء العام بسبب عدم اجراء الانتخابات الخاصة بالجمعيات منذ العام 2016.وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الدورة الانتخابية للجمعيات الفلاحية هي 3 سنوات علماً انه لم يتم اجراء اية انتخابات منذ العام"، مبيناً أنه "وفق قرار 406 الخاص بالاتحادات والنقابات والغرف التجارية فإنه بعد 30 يوم من انهاء الدورة الانتخابية للاتحاد او النقابة تكون قراراتها غير ملزمة كونها مرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى الدوائر عدم التعامل معها وينطبق عليها قرار 49 الذي يتضمن الإحالة الى الادعاء العام".

واضاف، ان "هنالك تحركات ودعاوى تم رفعها للقضاء لإحالة الجمعيات الفلاحية الى الإدعاء العام بسبب المخالفة وعدم اجراء الانتخابات في موعدها".





وتابع الموسوي، أن "الجمعيات الفلاحية اصبحت غير فعالة وغير منتجة كما انها ارتكبت خروقات مالية وادارية كثيرة ومشاكلها اصبحت كبيرة"، مشيراً إلى أن "الجمعيات الفلاحية اصبحت معرضة الى اشبه بالسطوة من قبل مجموعة وعوائل محددة تتحكم بشكل كامل في املاك الجمعيات والتعيينات".

ولفت الى ان "الجمعيات الفلاحية لديها ممتلكات كبيرة متمثلة بعلاوي الخضر وبنايات وعقارات كثيرة كما ان المنحة السنوية للاتحاد العام للجمعيات تبلغ 5 مليارات دينار ومع ذلك فإن الاتحاد مثقل بديون مالية كبيرة".

وكشف الموسوي عن "عمليات بيع غريبة لممتلكات الجمعيات الفلاحية وبعيدة عن قانون بيع وايجار اموال الدولة "، مشيراً الى أن "الجمعيات الفلاحية منظمات شبه حكومية وبالتالي فإن اموالها تكون عامة وليست خاصة".

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