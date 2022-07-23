2022/07/23 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد قيادي بارز في الاطار التنسيقي، اليوم السبت، استمرار الخلافات داخل قوى الاطار بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات داخل الاطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد، مازالت مستمرة رغم تشكيل لجنة مصغرة لاختيار شخص رئيس الوزراء".

وأكد أن "الخلاف حالياً ليس على الاسم بل أيضا على آلية ترشيح أي شخصية يتم اختيارها".

وبين أن "اللجنة الخاصة لاختيار رئيس الوزراء، المشكلة من قبل قادة الاطار التنسيقي، مازالت تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، لكن حتى الان لا اتفاق داخل هذه اللجنة أي اسم رئيس الوزراء وعلى اتفاق حول الالية التي يمكن من خلالها ترشيح أي شخصية لهذا المنصب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار الخلافات داخل الاطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس وزراء العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار الخلافات داخل الاطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس وزراء العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).