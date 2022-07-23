منظمة الصحة العالمية تصدر تحديثًا للاستراتيجية العالمية للتلقيح ضد كورونا

2022/07/23 | 21:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تحديثًا للاستراتيجية العالمية للتلقيح ضد (كوفيد-19)، استجابة لانتشار متحورات أوميكرون الفرعية.وقد رفعت المنظمة أهداف التلقيح العالمية من 70 بالمائة من سكان كل بلد في العالم إلى 70 بالمائة من مجموع …

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