2022/07/23 | 21:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: أظهرت بيانات حديثة مؤشر "البيج ماك" الصادرة عن صحيفة "الإيكونوميست البريطانية"، بحلول يوليو / تموز الجاري والتي تقيس القوة الشرائية لعملات الدول وقيمتها الحقيقية أمام الدولار الأمريكي، أن عملات معظم الدول العربية مقومة بأقل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قيمة عملة بلدك مقابل شطيرة "بيج ماك".. بحلول يوليو) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قيمة عملة بلدك مقابل شطيرة "بيج ماك".. بحلول يوليو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).