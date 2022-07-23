2022/07/23 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 66zqGw43R_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريبات تهدد وحدة الصف وقصف تركي يطال المدنيين | في 7 أيام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسريبات تهدد وحدة الصف وقصف تركي يطال المدنيين | في 7 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).