2022/07/23 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، دعمه للمشاريع التي يتبناها الشباب لتحقيق طموحاتهم.

وقال البنك في بيان، إنه "شارك بالحفل الختامي للمسابقة الوطنية لريادة الأعمال الذي أقيم في بيت شباب بغداد بدعم من مبادرة تمكين التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة".

وأضاف، أن "نائب محافظ البنك المركزي العراقي بمشاركة شخصيات أخرى، كرم أصحاب مشاريع النفع المجتمعي المشاركين في المسابقة".

وقال نائب المحافظ خلال كلمة له في الحفل بحسب البيان، إن "البنك المركزي العراقي دعم القطاع الاقتصادي عبر مبادرة تنموية بدأت بمبلغ 6 تريليونات دينار ووصلت إلى 18 تريليون دينار لدعم القطاع الاقتصادي الحقيقي".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي داعم للمشاريع التي يتبناها الشباب لتحقيق طموحاتهم من قروض مبادرته وتمكنهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: دعمنا القطاع الاقتصادي بـ18 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: دعمنا القطاع الاقتصادي بـ18 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).