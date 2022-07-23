تحديات الطاقة والأمن الغذائي على طاولة لقاء بين الكاظمي ووزير جزائري

2022/07/23 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تحديات الطاقة والأمن الغذائي.

وجاء في بيان لمكتب الكاظمي، أن الأخير استقبل "وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له".

وبحث اللقاء، بحسب البيان، "العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يخص تحديات الطاقة والأمن الغذائي التي تفاعلت بفعل الحرب في أوكرانيا؛ لتنعكس تأثيراتها على العالم أجمع".

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