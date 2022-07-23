محرز يتحدّث عن هالاند.. ويعلق على لقاء مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

2022/07/23 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّث النجم الجزائري رياض محرز، عن النرويجي إيرلينغ هالاند، الوافد الجديد لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، مُشيرًا إلى أنه سيرفع من جودة الفريق.

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