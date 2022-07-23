بغداد.. فريق طبي ينجح باجراء تداخل جراحي لشاب تعرض للطعن بسكين في وجهه

2022/07/23 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح فريق طبي في مستشفى اليرموك التعليمي، اليوم السبت، باجراء عملية جراحية وتجميلية لشاب تعرض لجروح غزيرة ونازفة نتيجة مشاجرة واعتداء بآلات حادة في في الوجه والرأس.وذكر بيان لاعلام المستشفى، وتلقته ايرث نيور، انه “راجع طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي شاب ثلاثيني تعرض لجروح غزيرة ونازفة نتيجة مشاجرة واعتداء بآلات حادة في في […]

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فريق طبي ينجح باجراء تداخل جراحي لشاب تعرض للطعن بسكين في وجهه أولاً على ايرث نيوز.

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