2022/07/23 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إشارة إلى أن الغزو الروسي لم يسر كما كان مخططا له، سافر مسؤولون روس إلى إيران قبل أيام، لعقد صفقة شراء طائرات بدون طيار، من طهران، وفقًا للمخابرات الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شاهد" و"مهاجر".. تعرف على المسيرات الإيرانية التي تنتظرها روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شاهد" و"مهاجر".. تعرف على المسيرات الإيرانية التي تنتظرها روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).