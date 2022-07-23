2022/07/23 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CKVrh0I2bHs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار يفشل بتسمية مرشح رئاسة الوزراء والتسريبات الصوتية تزيد الخلافات بين اطرافه) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار يفشل بتسمية مرشح رئاسة الوزراء والتسريبات الصوتية تزيد الخلافات بين اطرافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).