الشمري: لدينا جيش فتاك قادر على حماية العراق

2022/07/23 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، السبت، أن لدى العراق جيش قادر على حمايته.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، "لدينا جيش فتاك قادر على حماية ارض وسماء العراق".

وأضاف "الضربة كانت من المدفعية التركية"، في إشارة الى تعرض أحد المصايف الى قصف قبل أيام.

وتعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في (20 تموز 2022) إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا.

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