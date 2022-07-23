2022/07/23 | 22:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أن القوات المنتسبة إليها تمكنت من القبض على عناصر بشبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”.وفي بيانها الصادر يوم السبت، أشارت الوزارة إلى أن عناصر هذه الشبكة، كانوا على تواصل مع جهاز الموساد بوساطة إحدى الدول المجاورة، وتسللوا إلى البلاد عبر إقليم كردستان العراق.وأضاف البيان، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الإيراني يعتقل شبكة مرتبطة بالموساد خططت لتنفيذ اعمال إرهابية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الإيراني يعتقل شبكة مرتبطة بالموساد خططت لتنفيذ اعمال إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).