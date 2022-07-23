الحلبوسي يبحث مع وزير الخارجية الجزائري العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/07/23 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزيرَ خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن ” اللقاء بحث […]

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