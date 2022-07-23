بالارقام ..نائبة تبين عدد الجنود والقواعد العسكرية التركية في العراق

2022/07/23 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..بينت النائبة ابتسام الغراوي، اليوم السبت، عدد القواعد والجنود ونقاط الجيش التركي الموجودين داخل الاراضي العراقية.وقالت الغراوي في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “هناك انتهاك للسيادة من خلال احتلال […]

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