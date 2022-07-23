تحضيرات القمة العربية على طاولة رئيس البرلمان ووزير الخارجية الجزائري

2022/07/23 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزيرَ خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة”.

واضاف البيان، “كما استعرض اللقاء الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في الأول من تشرين الثاني المقبل في الجزائر، وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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