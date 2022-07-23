ديوان كربلاء الثقافي يستضيف اجتماع تنسيقية طريق الحرير فرع كربلاء المقدسة

2022/07/23 | 22:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف ديوان كربلاء الثقافي اجتماع

تنسيقية طريق الحرير فرع كربلاء

المقدسة وذلك عصر اليوم الجمعة المصادف

٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢ بحضور فاعل ومتميز من

الناشطين والداعمين لهذه المبادرة وعلى

رأسهم المهندس منتظر عبد

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