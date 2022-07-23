2022/07/23 | 22:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيت الحشود الكبيرة التي حضرت فعاليات

مهرجان عيد الغدير المركزي الاول الذي

اقيم في ملعب المدينة بمنطقة الحبيبية

ببغداد المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني واشادت بمواقفه الوطنية التي

حافظت على الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في احتفالات الغدير:الجماهير في ملعب الحبيبية تحيي السيد السيستاني وتشيد بمواقفه الوطنية(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في احتفالات الغدير:الجماهير في ملعب الحبيبية تحيي السيد السيستاني وتشيد بمواقفه الوطنية(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).