الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي جدري القردة في أكثر من 70 دولة

2022/07/23 | 22:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم

السبت، فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب

تفشي جدري القردة، والتصنيف هو أعلى

تنبيه يمكن أن تصدره المنظمة.

وأكدت أن مدير عام الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أطلق

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