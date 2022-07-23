2022/07/23 | 23:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: السبت 23 تموز 2022 متظاهرون يضرمون النار امام مكتب النائب محمد عنوز في النجف...

ظهرت المقالة يوميات تموز..



بالفيديو..



متظاهرون يضرمون النار امام مكتب النائب محمد عنوز في النجف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات تموز.. بالفيديو.. متظاهرون يضرمون النار امام مكتب النائب محمد عنوز في النجف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات تموز.. بالفيديو.. متظاهرون يضرمون النار امام مكتب النائب محمد عنوز في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).