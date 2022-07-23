2022/07/23 | 23:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت كتلة الصادقون النيابية، السبت 07/23/2022، أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة تمرير رئيس...

ظهرت المقالة صادقون: العراق لم يجر إي تعاقدات لتجهيز القوات المسلحة منذ 2016 أولاً على المسلة.

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