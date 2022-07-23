منتخبنا الوطني للشباب يخسر أولى مباراته أمام نظيره الموريتاني بهدف نظيف

2022/07/23 | 23:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

خسر المنتخب الوطني للشباب أولى مباراته أمام نظيره الموريتاني بنتيجة (1- صفر) ضمن بطولة كأس العرب دون 20 عاماً المقامة في السعودية.

وجاء هدف المباراة الوحيد للمنتخب الموريتاني في الشوط الثاني من المباراة.

وسيواجه منتخب الشباب نظيره السعودي في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

وكان منتخب موريتانيا قد خسر أمام السعودية بهدفين دون رد.

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