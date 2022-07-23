الكاظمي لـ”مسرور بارزاني”: العمل بروح الفريق الواحد يحقق الأمن والاستقرار للشعب العراقي بمختلف أطيافه

2022/07/23 | 23:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أهمية العمل بروح الفريق الواحد بالمجالات كافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل في القصر الحكومي في العاصمة بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له”، واضاف أنه “جرى خلال اللقاء البحث في مجمل الملفات الوطنية، والقضايا التي تهم حياة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم وسبل استمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقّق الأمن الغذائي للعراقيين جميعاً، واستمرار الإيفاء باستحقاقاتهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم”.

وأضاف، أن “الجانبين أعربا عن إدانتهما بشدة للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، ولاسيما الاعتداء الأخير الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الأبرياء، وأهمية الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء، والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق ويعمل على عدم المساس بها مستقبلاً”.

وتابع أنه “جرت أيضاً مناقشة التنسيق الأمني بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات الإقليم، وأهمية ذلك في استمرار مجابهة تهديد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وضمان عدم تهديدها لأمن العراقيين من جديد”، مبينا أن “اللقاء ناقش أيضاً طرق معالجة آثار التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة، وأهمية تهيئة الأجواء الملائمة للتنمية الاقتصادية، حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز آليات التعاون، والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق ضمن هذا الإطار على تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي، بما يحقق المصلحة العليا للشعب العراقي”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، “أهمية العمل بروحية الفريق الواحد، والتركيز على المشتركات بالنحو الذي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي بمختلف أطيافه”.

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