2022/07/23 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Irk-BmwGL0o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقائع جلسة البرلمان العراقي اليوم بشأن الاعتداء الذي استهدف مصيفاً في #زاخو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقائع جلسة البرلمان العراقي اليوم بشأن الاعتداء الذي استهدف مصيفاً في #زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).