2022/07/23 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يضرمون النار أمام مكتب النائب محمد عنوز في النجف (فيديو)

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