مفاجئة أخرى في

2022/07/23 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن هوية الجناة المتورطين بمجزرة المنصورية شرق ديالى يوم امس.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك معلومات تشير إلى ان المجزرة التي قتل بها 5 وأصيب 3 آخرون من اسرة واحدة قرب قرية منصورية الجبل(45كم شرق بعقوبة) تمت بشكل بشع للغاية اذا بعد قتلهم تم إضرام النيران في المركبة التي يقودونها ما ادى الى تفحم الجثث".

واضاف المصدر،ان "اثنين من المتهمين بالمجزرة اعتقلا في كركوك بعد تنسيق استخباري مع ديالى وهما شقيقين ومنتسبين في الاجهزة الامنية وكانا على خلاف عشائري مع الضحايا منذ 2003".

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