يونايتد يضع خطة بديلة حال فشل في ضم دي يونج

2022/07/23 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

وضع مانشستر يونايتد خطة بديلة، في حال واصل الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة، رفضه الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد.

وبحسب ما نقل موقع "فوتبول إيطاليا"، يضع مانشستر يونايتد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كبديل لدي يونج، وهو اللاعب الذي أعرب اليونايتد كثيرًا عن اهتمامه بضمه في السنوات الماضية، إلا أن الصفقة لم تتم لمطالبة لاتسيو بالحصول على ما يقارب من 100 مليون يورو للتفريط في خدماته.

ومن المنتظر أن ينخفض هذا الرقم في الوقت الراهن، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا والذي يتمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2024، لم يعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف لاتسيو.

ويعاني مانشستر يونايتد من خيبة أمل في سعيه لضم دي يونج، فعلى الرغم من موافقة برشلونة، إلا أن اللاعب نفسه يعارض فكرة الانتقال لليونايتد بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في دوري الأبطال ومشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وقد يمثل ذلك مشكلة أيضًا عند محاولة ضم سافيتش.

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