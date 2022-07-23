الدفاع الروسي .. مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة ومخازن اسلحة

2022/07/24 | 00:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مقتل العشرات من القوات الأوكرانية بضربات دقيقة، وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير 3 منصات أوكرانية لإ...

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