شاهد بالفيديو.. من الواقع | ذبوني كدام مطعمي .. زوجتـي ذبتني بالشارع هي وابنها .. لان انشليـت وصرت فقير

2022/07/24 | 00:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iZ37pxa6t3A

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