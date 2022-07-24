إصابة شخص بهجوم مسلح في كربلاء

2022/07/24 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة شخص بهجوم مسلح في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً تعرض لهجوم مسلح في تقاطع وسط المدينة حيث تم اصابته بعدد من الاطلاقات النارية في ساقيه".

وأضاف المصدر أن "السلطات الامنية تطوق المكان حالياً".

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