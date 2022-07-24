متظاهرون يضرمون النار أمام مكتبي نائبين في النجف (فيديو)

2022/07/24 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اضرم متظاهرون، اليوم السبت، النار أمام مكتبي النائبين حيدر شمخي والنائب محمد عنوزفي النجف.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين قاموا بإضرام النار أمام مكتب النائب حيدر شمخي ومكتب النائب محمد عنوزفي النجف".

وأضاف المصدر أن "الحادثين لهما علاقة بمطالب المتظاهرين بالتعيينات".

تفاصيل أكثر في الفيديو المرفق..

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