تعرف على علامات نقص فيتامين “C”

2022/07/24 | 00:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو حيوي للعديد من الوظائف في أجسامنا مثل تحسين امتصاص الحديد وتعزيز جهاز المناعة، وهي المسؤولة عن حماية الجسم من الالتهابات والأمراض المختلفة.على الرغم من أن نقص فيتامين سي نادر جدًا نسبيًا حيث يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال معظم الأطعمة […]

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