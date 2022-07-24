منتخبنا الشبابي يخسر أمام نظيره الموريتاني في كأس العرب

2022/07/24 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر منتخبنا الشبابي لكرة القدم، اليوم السبت، أمام نظيره الموريتاني في كأس العرب تحت 20 عاماً.وسجل المنتخب الموريتاني هدفه الوحيد في الشوط الثاني من المباراة.

وسيلتقي منتخبنا الشبابي يوم الثلاثاء المقبل نظيره السعودي ضمن البطولة التي تقام حالياً في السعودية.

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