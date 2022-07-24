نيسان تكتسح أسواق اليابان وعدة دول بسيارة جديدة

2022/07/24 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت نيسان عن سيارة X-Trail الجديدة التي ستطرحها في اليابان وعدد من الأسواق العالمية.

وحصلت السيارة الجديدة على عدة تغييرات خارجية مقارنة بمركبات X-Trail السابقة، إذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها قليلا، كما أدخلت تعديلات على شكل ممتصات الصدمات وفتحات العوادم والإطارات البلاستيكية المحيطة بحجرات العجلات.

وبنيت هذه المركبة على منصات CMF-C/D وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 184 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 18 و19 إنشا، كما ستأتي منها نسخ بصفين و3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 5 أو 7 ركاب.

ودعمتها نيسان بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي التصادمات على الطرق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ProPilot، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل X-Trail بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 144 حصانا، ومحركات بسعة 2.5 ليتر وعزم 184 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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