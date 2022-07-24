2022/07/24 | 00:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم السبت، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين دائرة السينما والمسرح مع المنظمة السينمائية والمسموعة والمرئية الإيرانية.وقال ناظم في كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع المذكرة بحضور السفير الإيراني ووفدٍ من السينمائيين الإيرانيين، وعددٍ من مسؤولي وزارة الثقافة والإرشاد في ايران، وتابعته ايرث نيوز إن […]

ظهرت المقالة وزير الثقافة يرعى توقيع مذكرة تعاون سينمائي مشترك مع إيران أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يرعى توقيع مذكرة تعاون سينمائي مشترك مع إيران) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يرعى توقيع مذكرة تعاون سينمائي مشترك مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).