كردستان العراق: الأمن الكردي يفكك خليتين خططتا لتنفيذ هجمات إرهابية

2022/07/24 | 00:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب "أسايش" خططت المجموعتان لعمليات إرهابية واغتيال شخصيات (دليل سليمان/فرانس برس)

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تفكيك خليتين إرهابيتين، خططتا لتنفيذ هجمات مسلحة واغتيالات في محافظات ومناطق الإقليم.

ووفقاً لبيان مديرية الأمن (الأسايش)، فإنّ قوات الأمن الكردي في الإقليم "أحبطت مخططاً لمجموعتين إرهابيتين، كان أعضاؤها يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في أربيل، وخططوا لاغتيال بعض الشخصيات"، مبينة أنّ "اعترافات المعتقلين كشفت أنهم خططوا لاستهداف أربيل والسليمانية وحلبجة وكرميان".

وأكدت المديرية أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها عمليات أسايش السليمانية عن المجموعتين الإرهابيتين "اللتين وقعتا تحت تأثير تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، تبين أنهما "كانتا تخططان لتنفيذ نواياهما باتجاهين مختلفين"، فبعد مراقبة دقيقة والحصول على الموافقات اللازمة اعتقلت قوات عمليات "الأسايش" من خلال عدد من العمليات، عدداً منهم "كانوا يخططون للهروب والانضمام إلى داعش، بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية".

وسبق أن أعلن الأمن الكردي في الإقليم، نهاية العام الماضي 2021، تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في أربيل عاصمة الإقليم، وتعمل لمصلحة تنظيم "داعش".

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وتؤكد حكومة إقليم كردستان العراق، أنّ خطر تنظيم "داعش" والمجاميع الخارجة عن القانون، مازال يهدد أمن الإقليم، ما يستدعي تنسيقاً وتعاوناً عسكرياً بين الإقليم وبغداد.

وتوصل الجيش العراقي وقوات "البشمركة" الكردية أخيراً، إلى تفاهمات جديدة بشأن أمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وسط تأكيد التعاون الأمني المشترك لحماية تلك المناطق.

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