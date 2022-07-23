"شكرًا لخروجك من الباب الكبير".. الزمالك يودع أشرف بن شرقي برسالة مؤثرة

2022/07/24 | 00:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه نادي الزمالك، السبت، رسالة وداع إلى اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

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