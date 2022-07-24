بالفيديو.. متظاهرون يضرمون النار في مكتب النائب عنوز بالنجف

2022/07/24 | 01:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بالفيديو: متظاهرون يضرمون النار امام مكتب النائب محمد عنوز في النجف ويقومون بإغلاقه...

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متظاهرون يضرمون النار في مكتب النائب عنوز بالنجف أولاً على المسلة.

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