شاهد بالفيديو.. تقرير مفصل حول الاعتداء التركي بأمر من البرلمان العراقي!

2022/07/24 | 01:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Coe_J7rC6GM

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