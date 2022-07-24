شاهد بالفيديو.. شاهد ظهور بركة طبيعية على شكل خارطة العراق تماماً !!!

2022/07/24 | 01:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NKtKZhstIIQ

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