الدفاع المدني تكافح حريقا داخل مبنى في أربيل

2022/07/24 | 01:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أربيل – واع – إيفان ناصراندلع حريقا داخل مبنى في محافظة أربيل.وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في اربيل الرائد سركوت كارش لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل مبنى في شارع كورونا بمحافظة أربيل".وأضاف، أنه "حتى الان توجد إصابة واحدة جراء الحريق"، لافتا الى ان "المواطنين الموجودين في البناية هم من العمال الذين يعملون بالمحافظة".وأشار الى أن "هنالك مواطنين عالقين في سطح المبنى وعملية انقاذهم مستمرة".





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