2022/07/24 | 01:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء إنشاء أكبر حديقة عامة في الأنبار: مساحتها 100 دونم وتضم منشآت ثقافية ورياضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/24 | 01:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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