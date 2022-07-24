2022/07/24 | 01:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن نادي زاخو الرياضي، تعاقده مع أربعة لاعبين دفعة واحدة لتعزيز صفوف الفريق الكروي الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “نادي زاخو تعاقد مع اللاعب البرازيلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي زاخو يعلن تعاقده مع 4 لاعبين لتعزيز صفوفه المركز الخبري الوطني.

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