2022/07/24 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الشباب يخسر امام نظيره الموريتاني في بطولة العرب بغداد-الزمان خسر منتخب العراق بكرة القدم لفئة الشباب اليوم أمام نظيره الموريتاني بهدف من دون رد في مستهل مشواره ضمن منافسات كأس العرب تحت سن 20 عاماً .وانتهى الشوط الاول من مباراة منتخبنا الشبابي أمام نظيره الموريتاني بالتعادل السلبي من دون اهداف.وجرت المباراة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشباب يخسر امام نظيره الموريتاني في بطولة العرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشباب يخسر امام نظيره الموريتاني في بطولة العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).