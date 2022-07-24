إصابة شخص باطلاق نار في كربلاء

2022/07/24 | 02:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة شخص باطلاق نار في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً تعرض لاطلاق نار في تقاطع وسط المدينة حيث تم اصابته بعدد من الاطلاقات النارية في ساقيه".

وأضاف المصدر أن "السلطات الامنية تطوق المكان حالياً".

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