2022/07/24 | 03:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: جواد الهنداوي التيار الصدري و الاطار التنسيقي، هما الفاعلان الاساسيّان في المشهد السياسي العراقي،...

ظهرت المقالة العلاقة بين التيار الصدري والاطار كعلاقة السّكة بالقطار أولاً على المسلة.

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