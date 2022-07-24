شرطة كربلاء تكشف حقيقة وجود هجوم مسلح في المحافظة

2022/07/24 | 03:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / فندت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الأحد، ما تداولته بعض مواقع التواصل بشأن وجود هجوم مسلح في المحافظة، مشيرة إلى أنه ما حصل مجرد مشاجرة بين شخصين.وقال بيان للمديرية ورد لإيرث نيوز، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده ( إصابة شخص بهجوم مسلح في حي التحدي في كربلاء المقدسة من […]

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