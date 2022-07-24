2022/07/24 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعأعلنت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي، جمع تواقيع برلمانية لتوسعة مقاعد الدراسات العليا.وذكر مكتب النائب الموسوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "النائب عن كتلة صادقون زينب جمعة الموسوي شاركت في حملة تواقيع برلمانية من أجل توسعة مقاعد الدراسات العليا".وقالت الموسوي، بحسب البيان، أن"هذه الخطوة مهمة لانصاف الطلبة ودفع الحيف عنهم من أجل الحصول على فرصتهم الكاملة لاكمال دراستهم العليا."

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