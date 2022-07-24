الخارجية الأميركية تدين الضربات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني

2022/07/24 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة الضربات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني، والتي تأتي بعد يوم من توقيع اتفاق بشأن تصدير الحبوب العالقة في أوكرانيا.

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